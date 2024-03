Raffica di multe a famiglie ignare di avere intestato bidoni dove non viene fatta correttamente la raccolta differenziata

Quando è arrivata la multa sono rimasti di stucco. Avrebbero dovuto pagare 165 euro per la raccolta errata di quei rifiuti all’interno di bidoni posti lungo la via che risulterebbero a loro intestati. Ma loro di quei bidoni non ne conoscevano neppure l’esistenza. Anzi, hanno spiegato di avere già altri secchielli chippati per la raccolta differenziata. Ma così non risulterebbe né al Comune né all’Impresa Sangalli.

L’assurda vicenda accade a Monza, in via San Donato al civico 24. Sono 8 le famiglie coinvolte nel disguido: raccontano di aver già segnalato il problema, e di non avere alcuna intenzione di pagare la sanzione. Nel frattempo hanno contattato il consigliere comunale Paolo Piffer (Civicamente) che nella mattinata di lunedì 11 marzo si è recato sul posto per accertarsi dell’accaduto.

"È una situazione - ha spiegato Piffer -. I cittadini si ritrovano a pagare una multa perché qualcuno ha fatto una raccolta differenziata errata in bidoni di cui loro non sapevano neppure di essere intestatari. Perché vivono peraltro in un civico diverso. C’è un errore gestionale che va risolto. Inoltre sarebbe buona cosa installlare in punto una telecamera di videosorveglianza”. Un errore che, ad oggi, non si sa a chi è in capo: se all’Impresa Sangalli oppure al comune. Ad oggi l’unica certezza è che 8 famiglie dovrebbero pagare una multa salata per qualcosa da loro non commesso e nel frattempo, oltre al danno, anche la beffa della nascita di una discarica abusiva proprio vicino a quei bidoni che, secondo il sistema gestionale, apparterrebbero agli ignari monzesi.