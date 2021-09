Sul monopattino in sicurezza: il vademecum realizzato e distribuito dai commercianti

In monopattino in totale sicurezza, per se stessi e per gli altri. Questo l’obiettivo del vademecum realizzato dall’Associazione commercianti Concorezzo e in distribuzione nei negozi del comune brianzolo per ricordare a chi guida il monopattino le regole da rispettare.

Il conducente deve avere 14 anni compiuti

Casco obbligatorio per i conducenti minorenni

Obbligatorio l’uso del giubbotto catarifrangente dopo il tramonto

Proibito trasportare altre persone

Proibito circolare sul marciapiede, o negli spazi riservati ai soli pedoni o ai soli altri veicoli

Obbligatorio il dispositivo acustico e la presenza di fanali

Ammessa la circolazione sulle strade urbane, extraurbane e nelle aree pedonali, solo dove è prevista la circolazione delle biciclette

Velocità massima consentita in carreggiata 25km7h, in area pedonale 6 km/h

Un’iniziativa promossa e diffusa sui canali social anche dal primo cittadino. “Grazie ai commercianti di Concorezzo - dichiara -. È un richiamo alla massima attenzione a tutti, ma soprattutto ai genitori dei ragazzi”.

Un problema, quello dei monopattini che sfrecciano nelle nostre città, che non riguarda solo il comune di Concorezzo. Tante le segnalazioni di conducenti, di tutte le età, che sfrecciano sui marciepiedi, che non rispettano il codice della strada, e che spesso trasportano anche altre persone.