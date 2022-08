Renato Pozzetto ricoverato in ospedale

Ricovero in ospedale per Renato Pozzetto. L'amato attore, 82 anni, ha accusato un malore nei giorni scorsi, finendo nel nosocomio di Circolo di Varese.

Pozzetto - come riferisce MilanoToday - si trova ricoverato nel reparto di medicina generale dallo scorso venerdì 12 agosto, quando si è improvvisamente sentito male mentre si trovava a Laveno (Va). Nei giorni scorsi è stato sottoposto ad accertamenti medici ed esami che dovranno chiarire quando potra essere dimesso. Fortunatamente le sue condizioni non sembrerebbero gravi e a breve potrebbe lasciare l'ospedale. Poche settimane fa, all'attore era morto il fratello Ettore, il maggiore dei quattro Pozzetto.

L'attore è amatissimo anche a Brianza. Tanto che, ironicamente, i tifosi del Monza si erano rivolti a lui prima delle partite fondamentali per la promozione della squadra in serie A chiedondo che l'attore togliesse la maledizione ai bagaj. Fu lo stesso Adriano Galliani su sollecitazione di alcuni tifosi del Monza a inviare un messaggio allo stesso Renato Pozzetto. Sì, proprio al simpatico attore milanese, "colpevole" di aver pronunciato nel film "Agenzia Riccardo Finzi… praticamente detective" la battuta "Io sono del Monza, non riusciremo mai a venire in serie A". Una battuta rivolta a una giovanissima Lory Del Santo dopo un diverbio con un tifoso dell'Inter.