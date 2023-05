"Dopo la festa rifiuti in strada, ritirati dopo oltre 24 ore"

“La domenica in via Timavo non è previsto il ritiro dei rifiuti. Ma in barba ai regolamenti il centro sociale ha ugualmente esposto un bel po’ di sacchi pieni di immondizia che sono rimasti in strada oltre una giornata”. Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday da un cittadino che vive vicino al centro sociale Foa Boccaccio. Se da qualche settimana le segnalazioni di schiamazzi sono diminuite, non si placano comunque i problemi di convivenza. Questa volta legati proprio ai rifiuti.

“Domenica 28 maggio al centro sociale si è svolto un evento - prosegue il lettore -. Poco le 18 hanno esposto i sacchi dell’immondizia in strada, anche se in quella giornata non è previsto il passaggio degli operatori nella via. I sacchi sono rimasti in bella vista almeno fino alla tarda serata di lunedì 29 maggio. Questa mattina, quando sono uscito, erano stati ritirati. Mi auguro che chi di competenza prenda provvedimenti anche perché, con l’arrivo della stagione calda, se non si rispettano i regolamenti diventa un problema anche igienico. Non è la prima volta che succede: da sempre non c’è rispetto della cosa altrui e l’immondizia viene esposta quando si vuole”.

All’inizio del mese una delegazione di residenti di via Timavo si era presentata senza preavviso in questura chiedendo un incontro urgente con il questore Marco Odorisio. “Dopo quell’incontro – prosegue il monzese – la situazione pare essersi calmata. Vengono sempre organizzati eventi, ma la partecipazione è molto inferiore rispetto al passato, con meno disagi per noi residenti”. Ma gli inquilini delle palazzine davanti al centro sociale non cantano vittoria: “Chiediamo sempre che lo stabile venga sgomberato - conclude -. Siamo preoccupati perché con l’arrivo della bella stagione gli appuntamenti serali aumenteranno. Già l’8 giugno ci sarà un evento serale sul tema della mobilità, e il 10 giugno una festa dei collettivi che, da quanto si legge sui volantini diffusi sono loro canali social, proseguirà fino alle 2 di notte”.