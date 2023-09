Riapre il ristorante gestito dagli studenti: si inizia con il menù tirolese

A Monza riapre Olivettando, il ristorante didattico dell’Istituto alberghiero Olivetti. Un’ala della storica scuola di via Lecco trasformata in un vero e proprio ristorante: ai fornelli gli studenti che sotto la guida dei loro insegnanti prepareranno e serviranno un delizioso menù. Al tavolo veri commensali: monzesi e non che, previa prenotazione, potranno pranzare in questo ristorante speciale.

Il debutto per il nuovo anno scolastico, appena iniziato, è fissato per il 24 ottobre con un menù ispirato alla tradizione del Trentino. Dalle 12.30 sala aperta per poter gustare Knodel tirolesi, capriolo con patate e come dessert lo strudel. La quota di partecipazione è di 15 euro, comprensivi anche di un calice di vino, acqua minerale e caffè. Il pranzo verrà preparato dagli studenti della IV D sotto la guida dello chef Giuseppe Saporito. I prodotti da forno e il dessert, invece, verranno preparati dagli studenti delle classi quinte (sezioni H e I) con il pastry chef Daniele Cardamone.

Un'occasione non solo per gustare un menù delizioso, ma anche per conoscere la storia di alcuni piatti. Come per esempio dello strudel. "Forse non sapete che il termine strudel deriva dal tedesco, tradotto letteralmente in Italiano significa “vortice” - si legge sulla pagina Facebook di Olivettando - deriva dalla particolare struttura di questo dolce; secondo l’antica cultura popolare, la sfoglia deve avere una consistenza tale da permettere di leggervi in trasparenza una lettera d’amore. Lo Strudel è una variante dell’antico dolce turco “baklava” ed arrivò in Europa grazie al sultano Solimano il Magnifico che avrebbe diffuso la ricetta nel 1526 e la trasformazione in strudel avvenne grazie agli ungheresi che introdussero le mele nell’impasto". Le prenotazioni sono già aperte: per prenotare telefonare al numero 039324627, oppure inviare un’email a olivettandoristorantedidattico@gmail.com