La nuova autostrada in Brianza e l'ambiente: Pedemontana e il tavolo di confronto con Arpa e i comuni

Bonifiche iniziate. E un tavolo di confronto tra Pedemontana, Arpa Lombardia e i comuni interessati dal passaggio della tratta B2 della nuova autostrada che attraverserà la Brianza. La prima riunione ha avuto luogo martedì presso la sede di ARPA Lombardia con un tavolo di confronto tra Autostrada Pedemontana Lombarda, istituzioni e associazioni del territorio.

L’incontro, voluto dai sindaci dei comuni vicini al passaggio dell’autostrada, coordinati dal primo cittadino di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, ha rappresentato un primo momento di dialogo tra gli attori del territorio. “Obiettivo comune è, infatti, avviare “un’assise collegiale permanente” di cui fanno parte tutti i soggetti coinvolti – dalle aziende, alle istituzioni e associazioni - al fine di creare un sistema di monitoraggio e comunicazione delle attività di bonifica, che veicoli e illustri le informazioni tecnico scientifiche in modo puntuale e tenga informati i cittadini” spiegano da Pedemontana.

Alla riunione erano presenti il sindaco di Seveso Alessia Borroni, le Associazioni Ambientaliste dei territori interessati, i vertici di ARPA Lombardia, il top management di Autostrada Pedemontana Lombarda e il General Contractor dell’opera Pedelombarda Nuova Scpa. Nelle prossime settimane sono in programma nuovi incontri di aggiornamento e monitoraggio di tutte le fasi di bonifica con condivisione delle operazioni e dei dati rilevati.

“Siamo molto soddisfatti - commenta Sabato Fusco, direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda – di aver preso parte a questo primo incontro di confronto con le amministrazioni locali e i soggetti del territorio interessato dal passaggio della nuova tratta in fase di realizzazione. È proprio dal confronto di idee che nascono sempre i progetti migliori. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno preso parte al tavolo e ci tengo a ribadire la nostra completa apertura al confronto e alla trasparenza, in particolare durante questa prima fase legata alle opere di bonifica che risultano molto delicate. Per questo motivo siamo pronti a effettuarle seguendo tutte le accortezze del caso, nel pieno rispetto delle normative e dei protocolli vigenti”.