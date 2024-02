Monza celebra Roberto Giussani, il professore e artista morto senza eredi

Una mostra al santuario di Santa Maria delle Grazie e al liceo di via Pesa del Lino. Ma pure una tavola rotonda in Sala Maddalena e un concerto nella chiesa di Cristo Re.

La morte di Roberto Giussani, classe 1948, per oltre 40 anni professore di disegno e pittura al Liceo Preziosissimo sangue, avvenuta a febbraio del 2020, ha scosso l'intera città. Che non solo ha perso un grande maestro dell'arte contemporanea ma pure perché, al momento della sua morte, non c'erano eredi di Giussani che potessero occuparsi di tramandarne ai posteri il suo ricordo e l'eccelso lavoro portato avanti negli anni di attività. Di qui la nascita del Fondo Roberto Giussani della Fondazione della comunità di Monza e Brianza, costituito da un gruppo di ex allieve e poi ex colleghe del maestro per sostenere iniziative promosse da enti senza finalità di lucro finalizzate alla conservazione e alla tutela delle opere dell'artista e più in generale a mantenere viva la sua memoria, e nondimeno per la realizzazione del monumento funebre, presso il cimitero comunale, in ricordo di Giussani e della moglie Gabriella, ricoverata con lui nella stessa rsa e spentasi a pochi mesi di distanza. Un monumento che ancora non c'è.

In particolare, promotori del Fondo sono Marta Valtolina e Barbara Tinari, e il gruppo di ex allieve del maestro e poi ex colleghe del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue Francesca Giuffrida, Maria Anastasia Colombo, Samira Guadagnuolo, Stefano Spera, Debora Fella e Giuseppe Buffoli. E a tal proposito, sono diversi gli eventi organizzati dai promotori che quest'anno vedranno protagoniste le opere del noto professore e attraverso i quali sarà possibile contribuire al finanziamento della realizzazione del monumento funebre.

La mostra mercato

Il primo è stato inaugurato nella giornata di ieri, venerdì 16 febbraio nello spazio della filanda del santuario di Santa Maria delle Grazie e realizzato grazie anche alla collaborazione con la Leo Galleries di via De Gradi. Si chiama "Narrazione tra i frammenti", ed è una mostra delle più significative opere dell'artista monzese, inserita appunto nel programma di iniziative in favore del Fondo Roberto Giussani, artista e maestro tra il XX e XXI secolo, della Fondazione della comunità di Monza e Brianza. La mostra sarà visitabile nelle giornate di sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 19, anche nel weekend del 24 e 25 febbraio.

Le opere nel liceo, e poi una tavola rotonda e un concerto

"Incontri: tra amici e colleghi" è invece il titolo della tavola rotonda in memoria di Giussani in programma giovedì 4 aprile alle 21 in Sala Maddalena, cui seguirà, sabato 4 maggio, "Ritorni a casa", la speciale Giornata dell'arte dedicata a Giussani proprio negli spazi del liceo di via Pesa del Lino e promossa dagli studenti.

Nella chiesa di Cristo Re, in via Tosi, infine, si aprirà una speciale serata di meditazione dal titolo "Musica e arte". Con il concerto "Il Credo di Annamaria" del Coro Vencelius (Gabriel Buffa all'organo ed Emilio Tosi al violino, diretti dal maestro Graziano Alini).

Tutte le iniziative sono organizzate con il patrocinio del comune di Monza.