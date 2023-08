Ridge arriva in Brianza: ecco perché la star di Beautiful sbarca in città

Da decenni è la star delle soap opera americana più seguita di tutti i tempi. E ora sbarca in Brianza, dove la sua presenza è già attesissima dai fan e dove l'attore si mostrerà in una chiave differente.

Giovedì 31 agosto a Concorezzo nel parco di Villa Zoia si aprirà infatti "Insieme per la Romagna", la manifestazione a sostegno delle popolazioni alluvionate e il cui ricco programma di iniziative culminerà proprio con il concerto di Ronn Moss, già Ridge di Beautiful, e per decenni frontman del gruppo musicale Players. L’evento benefico è a ingresso libero, vede il patrocinio del Comune di Concorezzo ed è organizzato dall'associazione Insieme Aps.

Il programma

La manifestazione prenderà il via alle 18.30 con l’esibizione sul palco di Villa Zoia di alcuni comici di Zelig e Colorado. A seguire, musica e djset accompagneranno il momento della cena all’interno dell’area feste della Villa. Nel giardino interno, che si affaccia su via Libertà, sarà servito un aperitivo gourmet per la raccolta fondi per la Romagna (per info e prenotazioni: whatsapp a 347 6479569 - 338 1331413).

La serata continuerà sul palco di Villa Zoia con un live show con diversi ospiti e personalità del mondo dello sport e dello spettacolo. La serata culminerà con la performance musicale di Ronn Moss che presenterà il suo nuovo album "Surprise Trip Love".

Cultura e solidarietà

“L’evento Insieme per la Romagna, con il grande concerto di Ronn Moss, chiude un’estate di apprezzati appuntamenti in città che hanno coinvolto oltre 10mila persone provenienti da tutta la Brianza e non solo - ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio - Abbiamo fortemente voluto ospitare Insieme per la Romagna, sia per la valenza di solidarietà sia per l’alta qualità in termini di offerta culturale per la nostra città. Con il concerto di Ronn Moss, Villa Zoia per la prima volta ospiterà un evento dal riconosciuto valore internazionale. E per Concorezzo tutto questo rappresenta un riconoscimento importante circa le capacità organizzative e di rete dell’intera comunità. Il concerto di Ronn Moss avrà anche ricadute positive per il commercio locale in considerazione delle tante persone attese in città. L’invito è quindi quello di partecipare a questo grande evento benefico che, siamo sicuri, saprà scrivere una pagina importante storia delle iniziative culturali di Concorezzo”.

Entusiasta anche l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo: "Personalmente, dopo aver partecipato al concerto Italia loves Romagna per la raccolta fondi tenutosi a Reggio Emilia, è un piacere poter ospitare nella nostra città un evento che possa supportare e aiutare chi è stato colpito dalle recenti alluvioni ed ha perso tutto.”

"A Concorezzo sarò musicista"

Ronn Moss è nato a Los Angeles ed è conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera di successo Beautiful. Inizialmente attratto dalla musica, nel 1976 Moss ha lavorato come bassista con i Player e nel 1977 è arrivato il loro primo grande successo internazionale, "Baby Come Black", un singolo che ha scalato le classifiche di mezzo mondo ed è arrivato al primo posto della Billboard Hot 100. Ronn Moss e i Player sono stati la band di apertura dei concerti di Eric Clapton, degli Heart, di Kenny Loggins, Boz Scaggs e di Gino Vanelli. Alla sua carriera nei Player, Ronn ha abbinato anche un’attività da solista come bassista e chitarrista che l’ha portato a esibirsi in tutto il mondo. Tra le sue molteplici attività in questo ambito anche la collaborazione come bassista nei concerti di Cher a Las Vegas.

Alla carriera da musicista Ronn Moss ha abbinato appunto quella da attore. Nel 1987 è stato infatti scelto per interpretare Ridge nella soap opera Beautiful. Insieme a Katherine Kelly Lang detiene il record di maggiori puntate interpretate fino ad oggi e quel ruolo ha dato a Ronn una grande fama in tutto il mondo: grazie a questa parte, infatti, ha ricevuto tanti riconoscimenti, tra cui sette nomination ai Soap Opera Digest Awards. "Ero un musicista prima di Ridge e lo sono ancora - ha commentato la star - E concerti come quello di Concorezzo riescono a far conoscere al pubblico italiano questo mio duplice aspetto artistico, da attore e da musicista. Da sempre sono legato all’Italia, nazione fatta da grandi città ma soprattutto da comuni più piccoli. Esibirmi in Villa Zoia, nel cuore della Brianza, è quindi per me un grande onore perché rappresenta davvero un modo per entrare in contatto con il mio pubblico italiano. L’evento, inoltre, sposa una causa benefica concreta dato che verranno raccolti fondi per il sostegno della Romagna dopo gli eventi drammatici dei mesi scorsi”.