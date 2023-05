Sagre, concerti, street food e cene sotto le stelle: tutti gli eventi dell'estate a Monza

La sagra di San Gerardo con le ciliegie, i concerti, il corteo storico e le iniziative “di fuoco” ma senza fuochi d’artificio per San Giovanni. Sono diversi gli appuntamenti organizzati dal comune per l’estate monzese all’insegna della musica, della cultura, della tradizione e dell’intrattenimento.

“Abbiamo pensato a una proposta culturale diffusa, capace di valorizzare il talento degli artisti emergenti del territorio, dando loro modo di esprimersi e uscire allo scoperto nelle piazze e nelle strade della città. La musica è un potente strumento di aggregazione positiva per tutte le fasce d'età, ma sono soprattutto i giovani a lamentare la mancanza di un'offerta a loro misura, in spazi meno convenzionali per Monza, ma più adeguati alle loro richieste. Per questo abbiamo ideato un'iniziativa che arrivi anche nei quartieri decentrati, che trae la propria linfa dalle band emergenti stesse e che intendiamo rendere sempre più aperta e duttile agli impulsi dei giovani cittadini nelle prossime edizioni”, spiega l’assessore alla Cultura Arianna Bettin.

La musica e i concerti

Monza Live Sound Festival: sono circa 30 le band amatoriali che riempiranno di note i luoghi di Monza e che si esibiranno tutti i venerdì del mese di luglio: a breve sarà disponibile il calendario dei concerti. Altri 7 spettacoli musicali saranno realizzati in giugno in collaborazione con le Associazioni cittadine.

Le sagre di San Gerardo e di San Giovanni

Confermati gli appuntamenti con la tradizione: il 6 giugno si terrà la Sagra di San Gerardo, con la vendita di ciliegie, prodotti enogastronomici e artigianato e i negozi aperti; con l’avvicinarsi della Festa patronale di San Giovanni invece, sono in programma in piazza Roma e in Piazza Duomo due spettacoli di giochi con il fuoco e di animazione con le performance di alcuni artisti di strada il 23 e il 24 giugno. Non si terranno invece i fuochi d'artificio nel parco. Il giorno del Santo Patrono si rinnova anche la cerimonia di consegna delle massime benemerenze cittadine “Giovannino d’Oro” e “Corona Ferrea” in piazza Roma, che vantano una tradizione ultra trentennale. Il corteo promosso dal «Comitato Rievocazione Storica – Monza” è in programma per domenica 25 giugno, con arrivo e conclusione in piazza Duomo.

Street food e cena in bianco

La Cena in bianco, organizzata in una location a sorpresa, è in programma per l’11 giugno, mentre la Cena sotto le stelle promossa dalla Fondazione Tavecchio per il 17 giugno. L’appuntamento con lo street food ai Boschetti Reali è dal 1 al 4 giugno con Asian Food e dal 16 al 18 giugno con 100% Puglia. “E’ importante valorizzare ogni occasione di intrattenimento, di svago e di cultura come opportunità preziose per promuovere il territorio nel suo complesso. Ciò si rivela una leva per il sistema commerciale locale e per rendere sempre più viva e accogliente la nostra città”, aggiunge Carlo Abbà, Assessore al Commercio e al Marketing territoriale.

Monza Milano Motor Show

L’evento motoristico internazionale che porta le anteprime e le novità dei migliori brand tra case automobilistiche e motociclistiche per le vie di Monza e all’Autodromo cittadino è in programma dal 16 al 18 giugno. In programma anche una sfilata di auto attraverso la città. Il Cinema sotto le stelle La rassegna si svolgerà dal 16 giugno a inizio settembre, alle 21.00, presso il cortile del liceo artistico ‘Nanni Valentini’ – Villa Reale. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Anteo SpazioCinema, ripercorre un anno di cinema di qualità.

Nonsoloclown

Tutti i sabati di luglio torna in piazza Trento e Trieste e in alcuni quartieri la rassegna internazionale di artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco. Uno spettacolo allegro e divertente adatto ai bambini di tutte le età.