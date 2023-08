Said in trasferta a Senigallia per recuperare di notte il piccolo Golia

Ci sono voluti oltre 10 giorni di ricerche, di istruzioni a distanza, di videochiamate. Poi, alla fine, la decisione di andare di persona a recuperare Golia quel gattino di 10 mesi che era scappato dalle braccia della sua proprietaria mentre si trovava nel giardino di un’amica. Trasferta a Senigallia (Ancona) per Said Beid, il noto pet detective di Villasanta, richiestissimo in tutta Italia per la sua abilità nel recuperare gli animali che sono scappati o sono in pericolo.

La proprietaria di Golia il 25 luglio aveva contattato Said su Messanger. “Aveva perso il suo gatto - racconta a MonzaToday -. Mentre lo stava portando da un’amica le è scappato in giardino, facendo perdere ben presto le sue tracce. Le ho dato una mano a distanza con videochiamate, indicandole dove posizionare le fototrappole e il cibo e invitandola a contattare qualche associazione del luogo per il recupero del gattino”. Ma Golia non si faceva prendere: il micio sbucava di notte e insieme ad altri gatti della zona ripuliva la ciotola che la proprietaria, prontamente, riempiva come le aveva suggerito Said Beid.

“Alla fine era disperata e mi ha implorato di raggiungerla a Senigallia - prosegue il pet detective brianzolo -. Mi ha pagato il viaggio, il vitto e l'alloggio. Nel frattempo mi sono organizzato per recuperare una gabbia pieghevole. Arrivato a Senigallia sono iniziati gli appostamenti notturni. Con il telefonino collegato alla fototrappola monitoravo la gabbia dove era stato messo il cibo. Era un via vai di gatti affamati. L’allarme collegato al telefonino continuava a suonare indicando l’arrivo nella gabbia di un animale. Fino a quando, alle 2 di notte di martedì 8 agosto, Golia è arrivato e non appena ha iniziato a mangiare, con il telecomando a distanza ho chiuso la gabbia”. Una gioia immensa quando la sua proprietaria lo ha potuto finalmente riabbracciare. Golia, trovato a pochi mesi nascosto sotto un’automobile vicino alla stazione di Senigallia, è così ritornato a casa dove, ad attenderlo, c’erano gli altri cani e gatti di famiglia.