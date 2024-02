Liberato Back, il gatto intrappolato da 13 giorni sotto le grate

Alla fine ce l’ha fatta: Back è stato liberato dopo che da quasi due settimane mancava dalla colonia felina. A salvarlo Said Beid, il pet detective di Villasanta famoso in tutta Italia per le sue capacità nel recuperare animali in condizioni di pericolo o in fuga.

Questa volta il “fuggiasco” aveva trovato riparo poco lontano da casa. Il gatto fa parte di una colonia felina di Villasanta e fin da subito la tutrice - che si occupa giornalmente di dare da mangiare bere ai gatti della colonia - aveva notato la sua assenza. Un’assenza che, col passare dei giorni, l’aveva preoccupata. Fino a quando ha scoperto che Back non era lontano: si era rifugiato nella vicina casa di riposo, infilandosi sotto le grate e non riuscendo più ad uscire. I lavoratori avevano subito dato l’allarme ma era un’impresa impossibile riuscire a recuperare quel micio.

È stato subito allertato Said Beid che, con un po’ di pazienza e incassando qualche graffio, è riuscito a riportare alla luce il gattino. "È stata una grande emozione - racconta Said -. Miagolava e piangeva dalla paura. Da quanto mi hanno raccontato i primi miagolii sono stati sentiti la sera del 9 febbraio. Quindi la grata è stata lasciata aperta per dare la possibilità al micio di uscire. Poi il silenzio, così che i lavoratori della casa di riposo pensavano che il gattino fosse uscito, fino a quando però è tornato a miagolare. Non appena mia hanno chiesto aiuto mi sono precipitato e per fortuna sono riuscito a salvare in tempo il piccolo Back”.