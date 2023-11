Il quartiere di Monza dove le scuole saranno totalmente green

Attenzione alle periferie: le scuole di San Rocco presto diventeranno green. L’annuncio durante la conferenza stampa convocata nella mattinata di mercoledì 7 novembre dal sindaco Paolo Pilotto e dall’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti.

Nel 2025 (salvo imprevisti) partiranno i lavori per l’efficientamento energetico (ma non solo) delle scuole Sauro, Zara, Omero e Pertini. Un investimento di oltre 10milioni di euro con finanziamento per lo sviluppo urbano e sostenibile.

Nella scuola Omero e nella scuola Zara sono previsti importanti interventi di efficientamento energetico con la realizzazione del cappotto e l’installazione dei nuovi serramenti che porteranno importi risparmi energetici (e quindi anche economici).

Interventi più importanti sono previsti invece nelle scuole Sauro e Omero. Due scuole vicine dove verrà realizzato anche un corridoio di collegamento, un nuovo refettorio e a piano terra i laboratori il tutto con materiali di ultima generazione. Le aule verranno demolite e rifatte con spazi più grandi che potranno accogliere in media 27 alunni creando perciò quella sensazione di spazio e benessere, elementi fondamentali all’interno delle scuole. È prevista inoltre una grande aula multifunzionale, spazi verdi e impianti sportivi. Inoltre verrà realizzaro uno spazio protetto e verde dove mamme e papà potranno attendere e chiacchierare senza restare in mezzo alla strada.