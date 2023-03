"Ho sofferto per 10 anni di anoressia: ragazzi non abbiate paura a chiedere aiuto"

Ha condiviso sulla rete un momento molto delicato e importante della sua vita. Lo ha fatto con l'obiettivo di ricordare a chi sta attraversando quello che lei ha vissuto di non avere paura a chiedere aiuto. Un messaggio importante ed intenso quello che nella giornata di ieri, 16 marzo, ha condiviso su Facebook Sarah Brizzolara, consigliera comunale dem a Monza e componente della nuova direzione nazionale del Pd. La giovane politica monzese per un minuto non ha mostrato quel sorriso che spesso c'è sulle sue foto e video sui social.

"Fatevi aiutare"

"Oggi ricorre la giornata del fiocchetto lilla - ha spiegato -. La giornata dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. Io per quasi 10 anni ho sofferto di anoressia e di bulimia, che restano ad oggi un tabù nella nostra società". Sarah Brizzolara non si è arresa e adesso lancia un messaggio ai ragazzi e alle ragazze (ma ci sono anche molti adulti che soffrono di disturbi del comportamento alimentare) stanno affrontando questa tremenda malattia. Che, purtroppo, in alcuni casi porta anche alla morte. “È importante chiedere aiuto - ha proseguito -. So che non è semplice, ma è l'unico modo per uscire dal tunnel infinito che sembra non avere via d'uscita".

"Pensavo solo al cibo"

Sarah era una ragazzina quando per la prima volta si è ammalata. "Facevo la terza media - racconta a MonzaToday -. Giocavo a calcio nella Fiamma Monza e pensavo che perdendo qualche kg le mie prestazioni sarebbero migliorate". Ma non è stato così. A mano a mano che l’ago della bilancia scendeva, calavano anche le forze di Sarah. Una battaglia contro i disturbi del comportamento alimentare che l'hanno accompagnata per tanti anni, per tutto il percorso delle scuole superiori."Frequentavo il Mapelli - prosegue -. L'ultimo anno sono stata ricoverata. Ho seguito le lezioni on line, poi mi sono presentata alla maturità". Dieci anni sulle montagne russe a combattere con la bilancia, con diversi ricoveri e quel pensiero fisso del cibo e delle calorie. Fino a quando qualcosa è scattato nelle mente della giovane monzese. "Ero arrivata a pesare 24 kg - continua -. Ero senza forze, delibata, con i valori vitali al minimo. Quando capisci che quella che stai vivendo non è una vita e chiedi aiuto, allora sì che comincia il percorso di rinascita anche se lungo e difficile".

L'aiuto di prof e genitori

Sarah non nasconde che è stato un viaggio intenso, complicato, con ricadute. Ma oggi, finalmente, è tornata a sorridere, ottenendo i suoi primi importanti successi. Sia nello studio sia nella sua vita politica. "Non auguro a nessuno di arrivare al bivio dove sono arrivata io - conclude -. Io sono stata fortunata. Ho avuto accanto i miei genitori e i miei insegnanti che hanno capito quello che stavo passando. E ho trovato anche medici che mi hanno aiutata". Adesso Sarah lancia un appello a chi sta attraversando quel tunnel. "Ragazzi bisogna mettersi in gioco - aggiunge -. Rivolgetevi agli specialisti e se ci sono persone che stanno attraversando questo tunnel state loro vicino, per farli sentire accettati e meno soli. La società ci vuole sempre perfetti, ma è arrivato anche il momento di raccontare le proprie imperfezioni". E le battaglie quotidiane che, nel caso di Sarah e di tantissimi ragazzi, sono la battaglia per la vita.

Sarah Brizzolara - classe 1995 - studentessa di Lettere Moderne all’Università Statale di Milano da giugno 2022 siede tra i banchi del consiglio comunale di Monza. Da sempre molto sensibile ai tempi ambientali e della transizione ecologica, è stata voluta da Elly Schlein all’interno della direzione nazionale del Pd.