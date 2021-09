Esenzioni dal ticket per reddito e patologia: quando scadono e come rinnovarle

C'è tempo fino al 30 settembre per rinnovare le esenzioni per reddito e patologia dal ticket sanitario. Il 30 settembre, come riferisce Ats, scadranno tutte le autocertificazioni relative al diritto all’esenzione per reddito dal ticket sanitario, che sono state prorogate prima della scadenza originaria del 30 giugno, fermo restando la sussistenza del diritto all’esenzione

I cittadini possono rinnovare l'autocertificazione delle condizioni che comportano il diritto ad un’esenzione per reddito presso: gli sportelli di Scelta/Revoca dell’Asst di competenza; tramite il sito FSE e dei sevizi sanitari on line nella sezione specifica delle Esenzioni; in qualunque farmacia (solo per E30, E40, E02, E12, E13).

Rimane comunque onere e responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all’Asst di competenza territoriale l’eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato.

Al 30 Settembre scadranno anche le esenzioni per patologia in scadenza nel periodo compreso tra 30 giugno 2021 al 29 settembre 2021, fermo restando la sussistenza del diritto all’esenzione. Al termine del periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle esenzioni per patologia avverrà secondo le consuete modalità.