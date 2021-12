Le Scatole di Natale tornano a Monza: come donare a chi ha più bisogno

Una cosa calda, una cosa utile, una cosa buona e una cosa divertente. Tutto in una scatola e con un biglietto di auguri destinato a chi riceverà il dono. L’iniziativa delle Scatole di Natale, che l’anno scorso ha raggiunto oltre 5000 pacchi distribuiti, torna in città.

Nell’ambito del progetto “Monza Family” il Comune, insieme ad una rete di volontari coordinati da ASD Tremolada, fino al 12 dicembre, invita a preparare una scatola di regali per le persone più fragili della città, differenziando il contenuto per uomo, donna o bambino e indicando l’età del destinatario.

La scatola può essere consegnata tutti i giorni dalle ore 14 alle 18 in Via Rosmini (entrata dal Bocciodromo); il mercoledì anche dalle 20.30 alle 22.00. Anche grazie ai volontari della Protezione Civile entro la notte di Natale tutti i regali saranno recapitati, seguendo le indicazioni fornite dai Servizi Sociali per l’individuazione dei destinatari, tra cui le comunità di minori e i soggetti colpiti da grave marginalità inseriti nella rete Monza.CON.

“Un’idea nata dal web, durante il periodo più difficile dell’emergenza, torna con lo stesso entusiasmo a distanza di un anno - commentano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alle Politiche Sociali Dèsirée Merlini - In questo caso si tratta di un contagio “che fa bene”, perché il significato profondo di questa iniziativa va oltre gli oggetti contenuti nei pacchi. E’ un gesto che rivela cura, attenzione e vicinanza a chi è in difficoltà: il modo migliore per vivere autenticamente il Natale”.

“Il grande successo riscosso lo scorso anno da questa iniziativa ha contribuito a mantenere alto l’entusiasmo dei volontari di Protezione Civile, che anche per questa edizione forniranno un contributo concreto per dare una mano a chi ha bisogno”, aggiunge l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena.