Screening gratuito (e senza appuntamento) contro il diabete: quando e dove

In occasione della Giornata mondiale del diabete l'Asst Brianza e il comune di Giussano organizzano uno screening gratuito (e senza prenotazione) nella Casa di comunità di via Milano.

L'appuntamento è fissato per il 12 novembre: dalle 10.15 alle 13 i medici e gli infermieri saranno a disposizione per misurare i valori della glicemia e della pressione arteriosa e valuteranno l’indice di massa corporea tra i fattori di rischio per l'insorgenza della grave (e sempre più diffusa) malattia. Gli operatori sanitari, in particolare la specialista diabetologa e la dietista, saranno pronti anche a fornire indicazioni sui più appropriati e corretti stili di vita e a dare consigli di cultura della salute, soprattutto in caso di valori glicemici alti (indicatore di ulteriore approfondimento medico) o in condizioni di sovrappeso o obesità.

Inoltre dalle 9 alle 10 nell’aula consiliare del municipio di Giussano si terrà un incontro aperto alla cittadinanza e ai medici di famiglia sul diabete, malattia cronica per eccellenza, spesso invalidante, portatrice di non poche fragilità. “Dopo lo straordinario successo della Giornata del cuore che nel mese di settembre ha visto oltre 200 cittadini giussanesi sottoporsi gratuitamente ad un elettrocardiogramma, si propone un’altra occasione in cui sostenere l’importanza della prevenzione - afferma Marco Citterio, sindaco di Giussano -. Come amministrazione comunale riteniamo fondamentale essere al fianco delle iniziative promosse dall'Asst e per questa ragione ospiteremo nella nostra sala consiliare un importante incontro in cui informarsi sul tema del diabete. Ai cittadini sarà poi offerta la possibilità di effettuare gratuitamente uno screening sul diabete, un’ulteriore occasione per scoprire le potenzialità ed i servizi offerti presso la Casa di comunità”.

Nel diabete di tipo 1 – spiegano gli specialisti – sono fondamentali una rapida e precoce diagnosi e un monitoraggio attento della malattia. Nel diabete di tipo 2 diventa necessario l’aggiornamento delle linee di terapia farmacologica, da modulare in base alle fasi della malattia e alle comorbidità. Significativa è, quindi, la collaborazione tra professionisti sanitari di diverse specialità (dal cardiologo al nefrologo, dal neurologo al l’oculista, ad esempio) per poter rispondere in maniera completa e puntuale ai bisogni assistenziali di un paziente così complesso come quello diabetico. Qualche numero che riguarda il territorio che afferisce ad ASST Brianza. La struttura che si occupa di diabete esegue circa 30.000 prestazioni all’anno. I pazienti seguiti ogni anno sono circa 8.500.