Quella scritta in via Timavo e l'annuncio del ritorno del centro sociale

Questa mattina sul muro dell’ex centro sociale è comparsa una scritta: La Foa Boccaccio non si cancella. E intanto il centro sociale che lo scorso 1 agosto è stato sgomberato dall’area occupata da oltre due anni in via Timavo 12 si sta riorganizzando. Il primo appuntamento sarà sabato 23 settembre, a Monza. Sulla pagina Facebook del collettivo si annuncia un evento alle 18 (il luogo non è stato specificato): un aperitivo a sostegno delle campagne di liberazione di prigionieri politici palestinesi, seguito alle 20.30 dalle presentazione del progetto West Climbing Bank & Tracciato Palestina insieme all’autroce Elena Mistrello. Un evento che proseguirà con musica fino alle 23.30.

Intanto la Foa nei giorni scorsi ha già annunciato un altro importate evento in programma il prossimo mese: dal 7 al 10 ottobre si svolgerà B2M Festival che si svolgerà proprio a Monza con dibattiti politici, graffiti jam, concerti, dj set, sport popolare ed esposizione artistiche.

Che non si sarebbero arresi e che avrebbero nuovamente occupato uno spazio a Monza i militanti del centro sociale lo avevano annunciato direttamente il giorno stesso dello sgombero e del corteo. “Le attività del Boccaccio costituiscono un'oasi di libertà nel deserto della città di Monza e nel clima repressivo post pandemia, in cui la Giunta Pilotto ha dato continuità all'operato del suo predecessore Allevi – avevano dichiarato a poche ore dallo sgombero i militanti del collettivo -. Si è consolidata un'ampia comunità di persone che si è messa in gioco insieme per trovare collettivamente risposte al contesto circostante. Sulla base di questa evidenza, affermiamo che il nostro percorso non si ferma qui: la nostra storia insegna che da vent'anni il Boccaccio non si tocca e l'esistenza di uno spazio autogestito nella città è una questione vitale a cui siamo sempre stati in grado di rispondere concretamente. Guardiamo quindi con fiducia ai prossimi mesi in cui ci accingiamo a festeggiare i 20 anni di attività politica sul territorio: un nuovo spazio sarà certo un regalo che non ci faremo mancare e confermiamo fin da ora il programma delle iniziative in calendario per settembre".