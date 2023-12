Scuole monzesi al gelo: ecco come è la situazione al rientro in classe

Non è rimasto inascoltato l'appello rivolto al sindaco Paolo Pilotto, fatto dai genitori dei bimbi della scuola elementare Rubinowicz e della scuola media Ardigò, riguardo il malfunzionamento dei sistemi di riscaldamento.

Nelle scorse ore infatti il primo cittadino ha reso noto con un post sulla sua pagina Facebook che la situazione nei due plessi è tornata alla normalità dopo l'intervento dei tecnici. Tutto era cominciato nella giornata del 7 dicembre, quando alla redazione di MonzaToday era giunta la segnalazione di una mamma che denunciava il disagio nel quale si erano ritrovati i piccoli alunni, costretti a far lezione con il termometro che segnava 9 gradi.

Un problema di mal funzionamento del riscaldamenti che nelle ore successive era stato segnalato anche in altre scuole della città attraverso i gruppi social cittadini.

"Dopo i problemi agli impianti di riscaldamento del giorno 7 dicembre le funzioni sono state ripristinate - ha spiegato a proposito nel il sindaco Pilotto - In Ardigò già dal 7, in Rubinowicz dalla mattina di oggi, sabato 9 dicembre". Poi il chiarimento: "Anche nella palestra della scuola Ardigò l'impianto funziona (quando le attività si svolgono in orari non scolastici sono i dirigenti delle società sportive che attivano i ventilatori per la circolazione dell'aria calda. Superata una prima fase di avvio della circolazione la temperatura della palestra si assesta) - ha aggiunto il sindaco - Sia il dirigente scolastico - che ringrazio per la sua attenzione e disponibilità - sia io, in due tempi diversi, siamo stati presenti nelle due scuole e abbiamo parlato con il responsabile della assistenza tecnica per comprendere le cause del malfunzionamento e prendere conoscenza delle soluzioni adottate. L'amministrazione comunale, la dirigenza scolastica e l'Impresa conduttrice (Siram Veolia) collaboreranno nei prossimi giorni per verificare la stabilità e gli effetti degli interventi".

Dopo il lungo ponte dell'Immacolata il rientro dei bimbi in classe è dunque avvenuto senza problemi.