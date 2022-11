Sebax il ballerino brianzolo che ha realizzato un video sulla sicurezza stradale

Che fosse un vulcano è cosa risaputa. Ma quando è alla guida è attento e scrupoloso. Al massimo canta a squarciagola. E per invitare gli automobilisti a rispettare le regole e soprattutto a non usare il cellulare se sono alla guida Sebastiano Fumagalli - 47 anni, noto ballerino e coreografo di Lesmo - ha deciso di realizzare un video (questo il link), che è diventato subito virale.

Nel suo tipico stile: sorriso, musica e allegria. Un video dove, per scelta, non vengono mostrate immagini tragiche di ambulanze e teli verdi stesi per terra. Ma di scontri anche molto violenti tra auto. Come sottofondo Sebastiano (in arte Sebax) canta le regole principali da adottare quando si sale in auto: allacciare la cintura, mantenere le distanze di sicurezza, e soprattutto bando a quel maledetto smartphone che, come la cronaca di insegna, è spesso causa degli incidenti stradali.

"Ho deciso di realizzare questo video in concomitanza della Giornata mondiale delle vittime della strada che si celebra il 21 novembre - spiega Sebastiano Fumagalli a MonzaToday -. Ho scelto immagini non troppo cruenti proprio perché questo video potesse essere mostrato anche ai più piccoli. Per ricordare a bambini e ragazzi che quando si sale in auto bisogna allacciare le cinture. Loro saranno gli automobilisti del futuro". Ma soprattutto Sebax vuole ricordare che quando ci si mette alla guida dobbiamo lasciare lo smartphone in borsa.

"Ormai siamo una società social - conclude -. Questa mattina tornando da Milano in Tangenziale era un continuo imbattersi in automobilisti al telefonino". Eppure basta una semplice distrazione per scatenare la tragedia. Dove sempre più spesso le vittime sono giovani o giovanissimi. Nel video anche Manuel pianista nell'accademia di Arte e Spettacolo di Lesmo, Silvia e Davide, Cristina e Virginia Fumagalli e naturalmente Sebastiano Fumagalli. La canzone di Sebax e Dario Magiarotti, vocalist Jessica Cantù e il video realizzato dal videomaker Antonio.