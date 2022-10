Il mistero dei muri pieni di selfie nel comune brianzolo

Ormai è risaputo che la nostra è la società dei selfie e dell'apparire. Siamo abituati a vedere i social invasi dai selfie, ma vedere i muri della città ricoperti di autoscatti è una novità. In molti a Seregno si sono domandati di chi fossero e che significato avessero quei volti impressi sui grandi manifesti che tappezzano la via Marconi.

Mistero svelato: si tratta di opere d'arte. Del progetto “Publikart by Streetartpiu” che già nelle scorse settimane aveva fatto tappa sui muri della cittadina brianzola. Un progetto nato dall'idea dell'architetto monzese Felice Terrabuio e che si realizza con la diffusione delle opere d'arte di artisti anche emergenti attraverso la stampa dei loro lavori su grandi manifesti che poi vengono posizionati negli spazi di affissione dei comuni. Un progetto nato durante il periodo della pandemia proprio con l'obiettivo di portare l'arte all'esterno e di farla vivere e ammirare in luoghi non comunemente utilizzati. Spazi aperti dove tutti possono vedere e ammirare: un'arte fruibile, diffusa e soprattutto libere per le strade della città, con le vie che si trasformano in galleria d’arte.

Proprio come in questi giorni succede a chi, di passaggio a Seregno, si ferma davanti agli spazi di affissione di via Marconi: lì sono stati posizionati i grandi cartelli dell'opera intitolata 'Fidati' e realizzata da Marco Circhirillo da un’idea di Felice Terrabuio. Nell'opera l'artista - classe 1980 che ha conseguito la laurea magistrale in Storia dell'arte contemporanea alla facoltà di Lettere e Filosofia di Parma - riprende in senso cronologico un migliaio di autoscatti della performance From dusk till dawn e giocando con le luci lancia un messaggio agli spettatori in un momento delicato dell'umanità.

"Un tappeto della vanità, dell'autoreferenzialità e dell'ipertrofia dell’Ego, illusione di onnipotenza, smania di visibilità e di protagonismo. Questa immagine replicata all'infinito è specchio e miraggio di una realtà inconsistente, di un inganno del pensiero che ci illude di poter così andare oltre la caducità del tempo e l'abisso della morte", si legge nella presentazione dell'opera.

“Publikart by Streetartpiu” è un ciclo di “Opere d'arte” su 6 manifesti affiancati 140h x 200 cm (opera unica suddivisa in 6 parti) affissi in via Marconi a Seregno. Quattordici giorni di affissione, inizio lunedì 26 settembre 2022 (e a seguire) per cinque artisti/fotografi: Massimo Divenuto, Marco Circhirillo (in affissione da lunedì 10 ottobre a domenica 23 ottobre 2022), Valeriangelini, Marta Lucia Sosio, Marina Giannobi.