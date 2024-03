Per le feste non si cucina: alla Sagra di Pasqua e Pasquetta i piatti tipici della tradizione

Per chi, in occasione delle prossime feste, abbia solo voglia di piazzare le gambe sotto al tavolo senza affaccendarsi dietro ai fornelli, e di gustare altresì i cibi buoni della tradizione, esiste una soluzione.

Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile al centro sportivo di via di Vittorio 2 a Senago, a pochi minuti d'auto da Monza, le porte si apriranno per ospitare la Sagra di Pasqua e Pasquetta, il golosissimo appuntamento pensato per gustare in allegra compagnia i piatti tipici della tradizione. Ai tavoli, all'interno della tensostruttura riscaldata, verranno serviti tra gli altri il cestino di polenta e zola, la bruschetta al lardo con il miele, le immancabili (nemmeno a dirlo) uova ripiene col tonno, le lasagne verdi con salsiccia, funghi e noci, i cannelloni di magro e il roast beef con le patate. Il tutto innaffiato da buon vino e birra.

Quanto basta, insomma, per sollazzare il palato e assicurarsi una piccola gita fuori porta all'insegna del divertimento.

Previsto anche il menù speciale per bambini.

Per informazioni e prenotazioni chiamare 351 9081122