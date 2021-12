Il Comune che stanzia fondi per andare dallo psicologo

La pandemia ha messo ko anche l'equilibrio mentale delle persone. Lutti, perdita del posto di lavoro, difficoltà economiche. Ma non solo. Per andare incontro anche ai bisogni della salute psicologica dei cittadini l'amministrazione comunale di Seregno ha stanziato fondi per accedere al sostegno psicologico.

"Gli ultimi due anni sono stati complessi per tutti - spiega il sindaco Alberto Rossi sul suo profilo Facebook - ed è normale che ciascuno di noi si senta addosso fatiche che possono sembrare troppo pesanti da affrontare, e abbiamo voluto mettere tutti nelle condizioni di essere aiutati, perché la salute e il benessere delle persone sono valori preziosi, di cui occorre prendersi cura. Siamo convinti che la salute mentale è un argomento che riguarda tutti, soprattutto in questo periodo di pandemia, e che tutti debbano sentirsi liberi di chiedere aiuto, quando dovessero sentire il bisogno di un sostegno".

Per coloro che hanno un Isee pari o inferiore a 30mila euro è possibile ricevere un contributo massimo di 350 euro per accedere al sostegno psicologico. Le domande possono già essere presentate via email (info.curepsicologiche@seregno.info riportando come oggetto “Bando sostegno psicologico famiglie COVID-19”), oppure direttamente di persona ai Servizi sociali previo appuntamento (telefono 0362/263401).

Per informazioni inviare un'email a info.curepsicologiche@seregno.info.

"Se sentite di avere bisogno di un sostegno non vergognatevi a chiedere aiuto - aggiunge il sindaco -. Non c'è nulla di male, e come amministrazione siamo contenti di poter fare la nostra parte".