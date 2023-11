Ciclabili: 500mila euro per tre nuove piste in Brianza

Grazie a un bando del Pnrr, che sbloccherà ben 500 mila euro di fondi, nasceranno tre piste ciclabili che renderanno più agibile la mobilità nel comune di Seregno.

A riferirlo è stato lo stesso sindaco Alberto Rossi sulla sua pagina Facebook: "Abbiamo vinto un bando del Pnrr grazie al quale siamo riusciti a ottenere dei fondi per migliorare i percorsi ciclabili in città - ha scritto - Sarà un lavoro che durerà un anno e che s'inserisce in un percorso più ampio su cui stiamo lavorando per far sì che sia più facile muoversi in bici a Seregno". Secondo quanto spiegato ancora dal primo cittadino, i lavori di progettazione e realizzazione riguarderanno due direttrici, nell'area delle scuole cittadine e in quella dello stadio.

Nella direttrice delle scuole Rodari, Moro e nei quartieri Ceredo e Porada si è già iniziato a lavorare - ha chiarito il sindaco - In particolare in via Ripamonti, dove abbiamo già concluso i lavori di riqualificazione della ciclabile esistenti, ammalorata a causa delle radici degli alberi. Nella direttrice dello stadio e delle scuole don Milani si lavorerà invece alla creazione di nuovi percorsi, penso a quello di via 8 marzo, per creare collegamenti fra i quartieri San Rocco, Fuin e Consonno, passando per la riqualificazione della ciclabile di corso Matteotti".

"I lavori rispetto a queste due direttrici dureranno complessivamente un anno e siamo convinti siano un passo significativo per migliorare la mobilità sostenibile nella nostra città - ha concluso il sindaco rivolgendosi ai cittadini - La mobilità sostenibile è un tema su cui stiamo lavorando anche oltre questo progetto, conto di darvi aggiornamenti presto sui progetti che stiamo portando avanti".