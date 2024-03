Il mistero della tartaruga di 50 kg trovata morta tra i cespugli in Brianza

Stava ritirando i rifiuti quando, improvvisamente, si è trovato di fronte a una grande tartaruga purtroppo ormai priva di vita. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di sabato, 2 marzo, a Seregno in via Bottego, nei pressi del parcheggio vicino alla ferrovia.

A scoprire l’animale, che pesa circa 50 kg, è stato un operatore ecologico che era impegnato nella raccolta dei rifiuti. L’uomo ha subito contattato la polizia locale. La pattuglia, giunta sul posto, ha contattato l’Ats Brianza. Il referente di turno, arrivato a Seregno, ha constatato che l’animale era privo di vita, e non in letargo come in un primo momento si era sperato. La tartaruga aveva il carapace in perfette condizioni. Non essendo dotata di microchip è risultato quindi impossibile risale al proprietario. Non è il primo caso di animale esotico ritrovato privo di vita in Brianza. Proprio poche settimane fa a Monza era stato lanciato all’interno del Parco un sacchetto con all’interno un pitone, anche in quel caso ritrovato privo di vita.