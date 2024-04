Perché il tunnel "che fa ammalare" deve rimanere aperto (ma potrebbe essere anche coperto)?

Quei 70 metri di tunnel aperto che passano proprio vicino alle scuole, al campo da calcio e alla palestra frequentata da centinaia di atleti potrebbe essere chiuso. Proprio come è stato richiesto dal Comitato delle vie Gentili, Talete e Aristotele di Monza e supportato dalla giunta comunale. Il progetto riguarda l’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord del quale si è discusso ieri sera, lunedì 15 aprile, in consiglio comunale quando Giuseppe Colombo, ingegnere di Serravalle, ha illustrato il progetto che ora è in fase di Valutazione dell'impatto ambientale (Via) al ministero dell’Ambiente, poi seguirà la conferenza dei servizi. In merito alla chiusura di quei 70 metri Colombo ha spiegato le difficoltà e soprattutto la necessità, qualora le richieste dei Comitati e dell’amministrazione venissero accolte, di una ulteriore revisione dell’opera e di maggiori costi, stimati in circa 5-6 milioni di euro in più.

Che cosa cambia

“Con la chiusura anche di quei 70 metri, si andrebbero a superare i 500 metri di tunnel coperto che prevedono obblighi legislativi diversi rispetto a quelli previsti per tunnel più brevi”, ha spiegato. Infatti l’opera ad oggi prevede 450 metri in galleria, 40 metri coperti sotto la ferrovia e quei 70 metri di tunnel scoperti che fanno preoccupare i residenti poiché passano proprio accanto a luoghi sensibili del quartiere. Peraltro nel documento inviato dal Ministero all'Ambiente in merito al progetto si legge che "Dall’analisi è stato possibile valutare che 125.390 persone residenti all’interno del dominio di calcolo otterranno un beneficio grazie alla realizzazione dell’opera”. Ma ci saranno anche persone la cui salute potrebbe essere messa a rischio. “5.600 persone – si legge ancora nel testo del ministero – saranno soggette a un potenziale incremento del rischio inalatorio di tipo cancerogeno”.

I nuovi costi

Colombo ha ricordato che enti e cittadini hanno la possibilità di presentare le proprie osservazioni e prescrizioni per effettuare eventuali modifiche. Se le osservazioni verranno accolte allora il progetto potrà essere modificato con i tempi e i costi dilatati. Il progetto andrà rivisto, aggiornato con la disposizioni di legge previste per tunnel lunghi più di 500 metri con uscite di sicurezza, impianti antincendio, impianti per la purificazione dell’aria. “Ci saranno extracosti che, ad oggi, nessuno può garantire – ha proseguito -. Sicuramente se l’inflazione continua ad aumentare di questo passo. Fondi che verranno anticipati da Serravalle con i pedaggi”. Una modifica che “non è tecnicamente infattibile”, ha precisato Colombo “ma bisognerà mettere mano al progetto in modo significativo”.

L'attacco politico

La minoranza ha invitato il sindaco e la giunta a non arrendersi, ma a portare avanti le richiesta di chiusura di quei 70 metri di tunnel. Il sindaco Paolo Pilotto ha annunciato che se le osservazioni non verranno accolte, sarà pronto ad andare fino in fondo. “Andremo in Regione, andremo al Ministero insieme”, ha dichiarato rispondendo alle pressioni avanzate dai consiglieri di minoranza che chiedevano delucidazioni anche in merito alla delibera di giunta dello scorso giugno con parere favorevole in merito al progetto di Serravalle. “L’opera sembra avere una sua ragionevolezza – ha ribattuto Paolo Pilotto alle richieste dell’ex sindaco Dario Allevi -. Un valore in sé che non mi pare da scartare”. Ma con alcuni ma, ha precisato il primo cittadino. È una questione di responsabilità. "È una proposta con principi di ragionevolezza e sulla quale abbiamo chiesto approfondimenti. Mi assumo le mie responsabilità. Faremo sentire le nostre risposte al momento opportuno”. I cittadini presenti prima di uscire hanno più volte ricordati al sindaco che va tutelata la salute.