L'area cani grande quasi 700 mq e con uno spazio riservato ai cagnolini di piccola taglia

L’opera è già pronta, ma per il taglio del nastro bisognerà attendere ancora qualche giorno. Buone notizie per i proprietari dei cani di Seveso: in via Colleoni, nella frazione di Barrucana, è stata realizzata una nuova area di sgambamento.

Nei pressi dell'area verde – accanto al PalaPrealpi, nelle vicinanze dell'oratorio San Clemente di Baruccana – è stata realizzata un’area di 680 metri quadrati e divisa in due parti, una per cani medio/piccoli e una seconda per quelli di taglia più grande. Lo spazio è delimitato da una recinzione, con quattro cancelli, due carrai e due pedonali in modo da garantire l'accesso separato. È stato realizzato l'allaccio al pozzetto per le nuove fontanelle in acciaio verniciato, dotate di vaschette per l'abbeveraggio dei cani, in grado di accumulare l'acqua per un breve lasso di tempo. Al suo interno ci sono cestini porta rifiuti con posacenere e le panchine.

L’opera è costata 56mila euro. La nuova area cani verrà inaugurata il 7 aprile alle 10.