A Monza una sfilata di moda inclusiva e solidale con modelle molto speciali

Come modelle (anche) le “signore della San Vincenzo” che sfileranno indossando i costumi tipici dei 5 Continenti. Ma non solo. Sulla passerella ci sarà anche la nota stilista Lidia Cardinale che porterà i suoi capi unici e innovatici. Oltre alla soprano Nobuko Alma Nakayama che allieterà la serata di glamour e di solidarietà.

Perché la vera regina della serata non sarà (solo) la moda, ma due progetti benefici portati avanti da due note realtà del territorio: il Cav (Centro aiuto alla vista) e l’associazione San Vincenzo. L’appuntamento è per il 26 gennaio alle 20 allo Sporting Club (viale Brianza): la prestigiosa location ospiterà l’evento Inclusion Fashion Show promosso dal Rotary Club Villa Reale.

Un evento dove il bello della moda si unirà all’impegno verso l’inclusione sociale, sostenendo i progetti del "Latte Sospeso" (in collaborazione con il Centro di aiuto alla vita di Monza) e del "Pasto Sospeso" (in collaborazione con l’Associazione San Vincenzo De Paoli di Monza), che mirano a fornire sostegno alimentare a chi ne ha bisogno nel nostro territorio. Per informazioni e prenotazioni inviare un’email a segreteria@rotarymonzavillareale.it.