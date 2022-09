Un sms solidale per aiutare il villaggio monzese a misura di malato di Alzheimer

Quattro anni fa era una sfida. Oggi è diventata una scommessa vinta che ha aperto la strada alla cura della malattia e soprattutto ha restituito dignità alle persone malate di Alzheimer. Si tratta del progetto de Il Paese ritrovato realizzato dalla cooperativa La Meridiana negli spazi al confine con la residenza San Pietro. Un progetto unico nel suo genere in Italia dove le persone malate di Alzheimer, ma ancora autonome, vivono in autonomia la loro socialità e la loro vita seguiti da specialisti e da medici.

Ma per proseguire nel suo progetto Il Paese ritrovato ha bisogno della solidarietà. Così come è nato grazie alla generosità dei monzesi e dei brianzoli, il progetto adesso finisce sulle televisioni nazionali in occasione della 29esima Giornata Mondiale dell’Alzheimer che si celebra il 21 settembre. Da lunedì 12 settembre al 24 settembre su Sky, Mediaset e La7 andrà in onda uno spot sociale per raccogliere fondi per il villaggio a misura di malato di Alzheimer. Un sostegno attraverso l’invio di un Sms solidale al numero 45582.

Il Paese Ritrovato è un vero borgo con vie, piazze, giardinetti, negozi, il teatro, la chiesa, la biblioteca, l’orto e gli appartamenti. Un progetto innovativo che rivoluziona il modo di intendere la cura e l’assistenza e che offre alle persone con Alzheimer e demenza la possibilità di vivere la propria autonomia residua in libertà e al tempo stesso di usufruire della necessaria assistenza e protezione. Attualmente ospita 64 persone.

Gli abitanti de Il Paese Ritrovato sono costantemente supportati da personale specializzato e seguiti attraverso dispositivi non invasivi sia di tipo ambientale (domotica avanzata) sia di tipo fisiologico (sensori indossabili), per garantire al contempo adeguato sostegno all’autonomia residua e un aiuto nelle difficoltà quotidiane.