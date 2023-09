Sveglia "rumorosa": alle 5.45 il gran baccano che ha fatto sobbalzare i residenti della via

Il silenzio e poi, improvvisamente, il rumore di quel soffione che ha fatto sobbalzare l’intera via. C’è chi ha impiegato qualche minuto a capire che cosa stava succedendo, ma c’è anche qualcuno che dal balcone ha gridato contro l’operatore che stava svolgendo il suo lavoro. “Perché alle 5.45 non è ammissibile passare con il soffione sotto casa e continuare con questo caos per oltre una decina di minuti”. Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday, ma già la mattina di venerdì 22 settembre postata sui social. La rabbia di una residente di una palazzina di via Tolomeo, davanti all’oratorio della parrocchia di Cristo Re, che è sobbalzata quando alle 5.45 è passato l’operatore addetto alla pulizia della strada.

“Chiedo solo un po’ di buon senso - racconta a MonzaToday -. Lunedì è iniziata la rivoluzione della pulizia della strada. Non possiamo più parcheggiare, ma soprattutto è cambiata l’ora del passaggio dei mezzi per la pulizia. Dalle 6 alle 9, proprio quando le persone devono prepararsi per andare al lavoro. Ma passare alle 5.45 sotto casa con quel soffione che faceva un gran rumore non mi pare proprio una scelta saggia. Una scelta che, se non si interverrà rapidamente, proseguirà fino alla fine dell’anno. Ma tutto questo caos all’alba non è disturbo della quiete pubblica?”.

Una rivoluzione degli orari della pulizia della strada che nel quartiere Libertà ha già sollevato parecchie critiche. Non solo per la scelta di mantenere il divieto di sosta in molte vie, ma anche per quella di anticipare la pulizia della strada alla mattina presto. Il Gruppo Spontaneo Libertà, storico comitato di quartiere, nei giorni scorsi ha scritto una lettera al sindaco Paolo Pilotto e agli assessori Ambrogio Moccia e Giada Turato lamentando questa scelta che crea anche problemi in concomitanza del passaggio dello scuolabus e dell’ingresso dei bambini alla scuola materna e alle elementari. Anche in questo caso la richiesta è di ripristinare il vecchio orario di lavaggio della strade, durante la pausa pranzo.