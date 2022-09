"Ti amo" da un aereo e la pioggia di cuori dalla mongolfiera, gli auguri speciali per Berlusconi

Silvio Berlusconi, senatore eletto a Monza per Forza Italia e patron della squadra cittadina, ha festeggiato giovedì 29 settembre 86 anni. E tra gli auguri ricevuti ci sono stati anche quelli della compagna, Marta Fascina. Il leader di Forza Italia ha pubblicato un breve video in cui ha condiviso un momento dei festeggiamenti nel giardino della sua dimora da dove ha assistito a una sorpresa organizzata in suo onore.

Una mongolfiera con un carico di palloncini a forma di cuore che sono "piovuti" sul prato verde e a completamento della romantica coreografia un aereo con al seguito uno striscione con un messaggio: "Buon compleanno amore. Ti amo, Marta".

"Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io" ha detto Berlusconi, prima dei saluti nel video.