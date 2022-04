L'importanza della sostenibilità per le pmi: il convegno allo Sporting Club di Monza

La sostenibilità come strategia per la crescita delle piccole e medie imprese brianzole e per rafforzare il sistema produttivo italiano: è stato questo l’argomento al centro del convegno organizzato da Banca Generali Private a Monza.

Lo scorso 12 aprile, la prima Banca private di Piazza Affari, ha portato allo Sporting Club di Monza una rappresentanza del mondo imprenditoriale, dell’asset management e della consulenza. Tra questi sono intervenuti Marco Vittorelli (Presidente di OpenJob Metis), Aldo Cingolani (ceo di Bertone Design), Diego Toscani (ceo di Promotica), Bruno Paneghini (ceo di RETI), Dario Fabbri (analista geopolitico) e

Leandro Bovo (responsabile dei wealth advisor di Banca Generali Private in Lombardia e nel Nordest).

Cosa cambierà con il Recovery Plan

Obiettivo della serata è stato quello di fare il punto sulle opportunità che le aziende del nostro territorio possono cogliere in questa fase storica. Una fase sicuramente complicata per via dell’inflazione, della volatilità e della guerra in Ucraina, ma anche ricca di occasioni. Per la prima volta nella storia, infatti, l’Italia sarà beneficiaria di una ingente quantità di contributi europei – parte di essi a fondo perduto – che il Recovery Plan della Ue ha messo sul tavolo per favorire la ripresa economica post Covid. Ed ecco allora che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) varato dal Governo Draghi rappresenta una occasione da cogliere per le imprese che vogliono continuare a crescere, anche attraverso le sfide dell’internazionalizzazione. Oggi infatti esistono già operatori finanziari che possono accompagnare imprenditori e PMI a cogliere l’opportunità di una transizione fondamentale per le aziende e il Paese. Il tutto, ad una condizione: far leva sulla sostenibilità come chiave di volta del proprio business.

Il mondo delle pmi in Brianza

Al termine dell’incontro, il responsabile dei wealth advisor di Banca Generali Private, Leandro Bovo, ha dichiarato: “Quello brianzolo è un territorio caratterizzato dalla forte presenza di pmi che per la quasi totalità sono a conduzione familiare. Molto spesso è difficile distinguere dove inizia il patrimonio familiare dell’imprenditore e dove quello dell’impresa. Per questo è quanto mai fondamentale organizzare il proprio

business guardando con forte attenzione ad almeno tre elementi che risultano cruciali: una corretta governance aziendale, piani di sviluppo ben delineati da seguire nel tempo e le persone a cui affidarsi. Le aziende che tengono in considerazione questa impostazione hanno oggi la possibilità di guardare al futuro con una maggiore capacità di governare l’incertezza che probabilmente continueremo a vivere ancora per

un po’ di tempo. Il Pnrr inoltre rappresenta un forte acceleratore che occorre cogliere al volo per vincere le

sfide di crescita in un mercato sempre più connesso e competitivo”.