Sostituzione dei contatori a Lentate sul Seveso, Sulbiate e Mezzago: le informazioni

In tre comuni della Brianza, BrianzAcque sta procedendo in queste ore con la sostituzione dei contatori dell'acqua.

Un'azione, questa, che rientra nel progetto "Conta su di noi": una massiva campagna di sostituzione dell'intero parco contatori dell'acqua potabile. E che, quando sarà conclusa, avrà portato all'installazione di 160.000 misuratori nuovi e perferormanti, chiamati a sostituire apparecchi ormai vetusti.

Ora, ad essere interessati sono i comuni di Lentate sul Seveso, Sulbiate e Mezzago. Saranno coinvolte nello specifico le utenze con contatori dotati di un diametro fino a 50 mm e anno di fabbricazione antecedente al 2011. Per difendersi dalle truffe è bene sapere che il cambio dei misuratori viene effettuato gratuitamente, senza oneri nè addebiti di costi per gli utenti. E che non potrà che garantire misurazioni dei consumi d’acqua più precisi, con vantaggi traducibili in termini di sicurezza e di affidabilità delle rilevazioni.

In caso di dubbi o di sospetti, è possibile contattare il numero verde 800.005.191: in questo modo si potrà verificare direttamente con l’azienda la pianificazione dell’intervento sul proprio contatore. Resta sempre attivo anche il numero verde di pronto intervento, 800.104.191, per la segnalazione di problemi tecnici legati all’attività di sostituzione del contatore.

BrianzAcque ha già provveduto a dotare di nuovi contatori Barlassina, Cogliate, Ceriano Laghetto, Sovico, Triuggio, Albiate, Briosco e Verano Brianza nel lotto Ovest e a Ronco Briantino, Bernareggio, Carnate, Aicurzio, Cornate d’Adda, Busnago, Burago Molgora e Cavenago nel lotto est, per un totale di 16 comuni sui 56 che compongono l’ambito territoriale di competenza nella provincia di Monza e Brianza. Ora, dopo lo stop causato dal lockdown, le sostituzioni procedono.