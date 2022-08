Il comune brianzolo dove si inizia già a pensare al Natale

Anche se mancano pochi giorni a Ferragosto c'è chi si porta avanti e sta già pensando agli eventi natalizi. Si tratta del comune di Sovico dove l'Associazione commercianti e servizi si è già messa al lavoro per l'organizzazione della 17esima edizione della manifestazione Aspettando Natale.

L'iniziativa si svolgerà il 4 dicembre in via Giovanni da Sovico e in piazza Frette. I negozi quella domenica rimarranno aperti. In programma la sfilata dei Babbi Natale in moto e in bicicletta, il tradizionale mercatino degli hobbisti e dei sapori, per i più piccoli animazione e gonfiabili. Inoltre a rallegrare la giornata anche gli zampognari e i balli medioevali. L'evento è organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Sovico. Verranno allestiti anche alberi di Natale utilizzando materiali di riciclo.