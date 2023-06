Come alle Maldive restando in Brianza, la spiaggia è quasi pronta: ecco la "Conco Beach"

Tra qualche settimana in Brianza ci si potrà sdraiare al sole, con i piedi nella sabbia bianca. Come su una spiaggia caraibica o tropicale. "Mi ha sempre affascinato quella scritta che dagli anni 70 accoglieva chi giungeva a Concorezzo come se entrasse in una affascinante pagina dei racconti di Jack Kerouac. Adesso grazie al progetto "Tiki Bay" Concorezzo avrà davvero la sua spiaggia caraibica e il suo mare, tra poche settimane" ha annunciato Mauro Capitanio, il sindaco della città presentando ai concorezzesi quella che, personalmente, ha ribattezzato come la "Conco Beach", la spiaggia dei concorezzesi: "uno spazio estivo meraviglioso immerso nel verde e con tanti giochi per i bambini".

Si tratta della nuova installazione in fase di realizzazione presso il parco acquatico al coperto Acquaworld, annunciato qualche tempo fa con apertura prevista per il prossimo 24 giugno. Con l'impianto il comune ha sottoscritto una convenzione che prevede un ingresso con il 40% di sconto del prezzo del biglietto giornaliero (giornata completa, 4 ore, pomeridiano).

Come sarà la nuova spiaggia della Brianza

Si tratta di un’area unica nel suo genere in Lombardia - come annunciano dal parco acquatico - dove l’elemento acqua si unisce a un paesaggio con splendida sabbia bianca, fitta vegetazione in uno scenario da vera isola tropicale. La Tiki Bay sarà composta da un nuovo playground acquatico in una vasca di quasi 1.000 mq con acqua a 20cm pensato appositamente per tutte le famiglie con bambini nella fascia d’età 0-12 anni con una nuova, grande Water Tower; la “Maki Maki Tower”, da cui si potrà vivere tutta l’emozione della discesa da ben 6 nuovi scivoli tutti immersi nella giungla tropicale. Di fronte alle splendide spiagge sarà presente “Kaora”, un’area con altre 4 tipologie scivoli: un mini “magic cone”, un mini boomerang e 2 scivoli che accettano bambini a partire da 80cm di altezza accompagnati dai loro genitori con discese su gommoni doppi. A fare da cornice alle nuove attrazioni, una grande spiaggia da 1.500mq di sabbia bianca accuratamente selezionata per non surriscaldarsi al sole. Ombrelloni in paglia, comodi lettini e grandi palme offriranno inoltre ombra e zone dove concedersi un bagno di sole e una tintarella invidiabile anche rimanendo in città. Sarà presente anche il Tiki Beach Bar, un grande chiringuito in legno che offrirà un’ampia scelta food&beverage: insalate fresche, piatti freddi, panini, gelati e sfiziosità di vari tipi potranno soddisfare tutti i gusti dei presenti. Chi desidera uno spazio esclusivo potrà scegliere di rilassarsi nell’area “Cabanas Paradise”, 3 magnifici gazebi in un’area ad accesso ristretto comprensivi di due vasche idromassaggio dedicate. Un vero angolo di paradiso, dove prendere il sole, rilassarsi e socializzare su comodi lettini.

“Con questo ampliamento - commenta Guido Zucchi, CEO di Acquaworld - la struttura potenzia l’offerta di divertimento per tutta la famiglia. L’apertura di Tiki Bay, infatti, aggiunge grande spazio disponibile all’aria aperta dove grandi e piccini potranno concedersi momenti di divertimento e assoluto relax. Voglio per questo ringraziare l’amministrazione comunale di Concorezzo che fin da subito ha positivamente accolto e fattivamente contribuito a concludere questo progetto che rende oggi ancor di più Acquaworld un riferimento unico nell’offerta di divertimento in Italia".