Regione Lombardia offre stage agli universitari: come partecipare

A.A.A. stagisti cercasi. Regione Lombardia, come spiegato giovedì in una nota del Pirellone, "offre a giovani universitari la possibilità di svolgere, durante il loro corso di studi, uno stage nell'area comunicazione istituzionale e politiche giovanili".

"È un'iniziativa - ha sottolineato l'assessore regionale allo sviluppo della città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini - alla quale teniamo molto. Offrire la possibilità di svolgere uno stage in Regione Lombardia rappresenta un'occasione concreta per i giovani universitari che vogliono mettersi in gioco e svolgere un'esperienza formativa per la loro carriera professionale".

"Tra le tante attività quotidiane previste da questa nuova opportunità - si legge nella nota della regione - i giovani stagisti avranno la possibilità di organizzare e gestire piani editoriali, realizzare testi e grafiche per i profili social, scrivere contenuti redazionali per il sito web e strutturare e condurre interviste.

"Per noi - ha rimarcato l'assessore Bolognini - il coinvolgimento dei giovani è un tema fondamentale, abbiamo e avremo sempre bisogno delle loro energie positive e delle loro idee innovative".

Stage in regione Lombardia, chi può partecipare

Per partecipare agli stage curricolari offerti da regione Lombardia, gli universitari dovranno candidarsi inviando in ogni momento le proprie candidature all'indirizzo email giovani@regione.lombardia.it.

Le università ammesse agli stage al Pirellone, come si legge sul sito, sono: Università Statale di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Bergamo, Università dell’Insubria, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Verona, Politecnico di Milano, Liuc-Università Cattaneo e Università Iulm.