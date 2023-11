Un corso gratuito di anti aggressione: "Vivere sicure si può"

“Vivere sicure si può, ma bisogna anche imparare a difendersi”. Questo è quello che Riccardo Carossia, continua a ripetere alle sue allieve. Ogni anno, l’insegnante di krav maga, in occasione dell’8 marzo e del 25 novembre, organizza uno stage gratuito di anti aggressione femminile .

L’appuntamento è per lunedì 27 novembre dalle 19.30 alle 22 a Monza nella palestra di Asd Kobudo Brianza, presso l’istituto Dehon (via Appiani). Riccardo Carossia ha un lungo curriculum di qualifiche nel settore delle arti marziali e di difesa personale che lo ha portato oggi a diventare docente nazionale, a condurre corsi a Monza e a Gorgonzola (nel Milanese), oltre che essere coordinatore tecnico provinciale di Feder Krav Maga Italia. E soprattutto una grande sensibilità e attenzione al problema della violenza contro le donne. Non insegna solo a difendersi ma ascolta, consiglia e soprattutto sa che dietro a quelle allieve di ogni età che si avvicinano ai suoi corsi ci sono storie personali molto intense. Qualcuna ha vissuto la violenza sulla sua pelle; altre hanno deciso di avvicinarsi al corso per prevenire. Donne, ragazze che hanno voglia di potersi muovere in totale autonomia e sicurezza da sole.

“Come atleti e come istruttori - spiega Riccardo Carossia - abbiamo una grande responsabilità sociale. Dobbiamo contribuire al benessere e alla sicurezza delle persone, fornire loro gli strumenti adeguati per intervenire quando si trovano in situazioni di pericolo reale”. E sono tante le donne che, negli ultimi anni, anche a Monza si rivolgono agli insegnamenti di Riccardo Carossia, una passione per le arti marziali iniziata quando aveva solo 12 anni e che è poi diventata un lavoro.

“Ai corsi arrivano anche ragazzine - prosegue -. Giovanissime di 15 anni, oltre che donne di ogni età. Donne che sempre più spesso vogliono apprendere le tecniche di autodifesa perché vivono sole o si ritrovano ogni giorno ad affrontare situazioni dove potrebbero presentarsi pericoli. Dal ritorno a casa in auto o sui mezzi pubblici la sera, ai viaggi di lavoro da sole. Ma alcune volte la decisione di imparare a difendersi scaturisce dopo una aggressione. Tutte vivono situazioni di insicurezza e sono preoccupate dall’aggravarsi di episodi di violenza nelle nostra società”. Accanto alla parte prettamente pratica durante il seminario viene affrontata anche una parte teorica durante la quale alle partecipanti vengono insegnate modalità per evitare eventuali situazioni di pericolo. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 347.1268510.