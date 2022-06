Stop alle telefonate spam (anche grazie a un brianzolo)

Le telefonate spam hanno i giorni contati. Queglim operatori commerciali che a ogni ora giorno ci contattano per vendere prodotti e offerte ben presto saranno solo un ricordo. Dal prossimo 27 luglio - con il Nuovo registro delle opposizioni - i cittadini potranno registrare online il proprio numero di cellulare e chiedere di non ricevere più le telefonate di telemarketing, nemmeno da parte delle società a cui si era dato volontariamente o involontariamente il proprio consenso.

Ad annunciare la fine di quello che, per tantissimi cittadini, è considerato un grande fastidio è il concorezzese Massimiliano Capitanio, ex deputato della Lega e oggi commissario dell'Agcom.

"Non basterà per contrastare il bombardamento, che passa spesso attraverso operatori o strumenti illegali - spiega Capitanio sul suo profolo Facebook -. Agcom lavorerà per sviluppare nuove forme di contrasto, per rendere più robusta l'alleanza con gli operatori telefonici e per semplificare le informazioni rivolte ai cittadini". Un argomento del quale Capitanio nella giornata di oggi, mercoledì 22 giugno, ne ha parlato in occasione dell'evento promosso da Area Legale s.r.l. e Studio Previti Associazione Professionale.