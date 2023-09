Bancarelle, iniziative, atmosfere di festa. E divieti. Il weekend della sagra a Desio porta con sé anche alcune modifiche alla viabilità.

In occasione della festa patronale, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre in città si estende la Zona Traffico Limitato (ZTL) già vigente nel centro cittadino, con alcune fasce orarie che prevedono anche aree di pedonalizzazione urbana.

Ecco le modifiche, contenute in una apposita ordinanza, previste in città.

Sabato 30 settembre dalle ore 9 alle 14 prosegue la Zona Traffico Limitato (ZTL) già vigente nel centro cittadino, con l’estensione temporanea in Corso Italia, nel tratto compreso tra la Piazza Conciliazione e via XXIV Maggio. In questo ultimo tratto di strada, oltre al divieto di circolazione, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. Dalle ore 14 alle 24 e, comunque, fino al termine delle manifestazioni previste nella giornata è disposto il divieto di transito e sosta (area pedonale) a tutti i veicoli, con eccezione dei veicoli di emergenza e appartenenti alle Forze dell’Ordine, oltre e quelli a servizio esclusivo della manifestazione, per le attività logistiche di montaggio e posizionamento attrazioni e bancarelle autorizzate.

Domenica 1° ottobre da mezzanotte sino alle 9: sono in vigore le prescrizioni indicate nel punto per sabato relative alla ZTL e dalle ore 9 sino alle 24 quelle relative all'area pedonale. Dalle ore 17:45 fino al passaggio del corteo per l’insediamento del Nuovo Prevosto viene disposto il divieto di transito e sosta lungo le strade: via Lampugnani, nel tratto compreso tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e piazza Cavour; piazza Cavour; via Pio XI, nel tratto compreso tra piazza Cavour e piazza Conciliazione.