Il quartiere di Monza che chiude le vie al traffico per combattere il cancro

Il quartiere di Cederna chiude (in parte e per alcune ore) le strade per il passaggio della camminata non competitiva “NeValelapena”. Un evento che ormai è diventato un appuntamento fisso nel quartiere per ricordare Valeria Redaelli giovane cresciuta a Cederna e scomparsa prematuramente 10 anni fa a causa di un sarcoma.

Chi era Valeria

I suoi familiari e i suoi amici da anni ormai ricordano Valeria con una camminata proprio nelle vie di Cederna. Una camminata che serve anche a raccogliere fondi da destinare a quel reparto dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano dove la giovane era stata curata. Affinché la scienza faccia passi in avanti e altre giovani vite possano essere salvate. Quella Struttura semplice della Chirurgia dei Sarcomi della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e S.C. Oncologia medica Tumori mesenchimali dell’adulto, strutture interamente dedicate alla cura e alla ricerca oncologica dove la giovane monzese aveva combattuto la battaglia più importante.

La camminata

L’appuntamento è per domenica 15 ottobre quando si svolgerà la nona edizione della manifestazione con partenza dalle 8.30 alle 10 dall’oratorio Frassati. Sarà possibile scegliere tra due percorsi: uno di circa 4 km e uno da 12 km, entrambi possono essere affrontati a piedi o di corsa. L’organizzazione metterà a disposizione, grazie a volontari e ai giovani dell’oratorio Frassati, punti di ristoro e tutto il supporto necessario a chi parteciperà alla corsa. Sarà disponibile il servizio guardaroba per i partecipanti. Quest’anno i partecipanti sono invitati ad indossare qualcosa color verde mare. L'iscrizione può essere fatta online fino alle ore 12 di sabato 14 ottobre. Basta andare su Eventbrite, copiando e seguendo questo link. In alternativa, il giorno stesso sarà possibile iscriversi sul posto. Il costo è di 6 euro (non rimborsabile) e la partecipazione è gratuita per i bambini fino a 6 anni.

Le strade chiuse

Naturalmente durante la camminata la viabilità del quartiere subirà alcune modifiche: dalle 8 alle 13 e comunque sino al termine della manifestazione è vietata la circolazione lungo i seguenti percorsi (il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti)

Percorso rosso: via P.G. Frassati (partenza); via Tintoretto, viale U. Foscolo, via M. Buonarroti, ciclabile Villoresi, via G. Toniolo, via G. Casati, via G. Borgazzi, ciclabile Villoresi, ciclabile viale Lombardia, piazzale Virgilio; ciclabile C. Battisti; ciclabile Regina Margherita, p.zza Citterio, via Carlo Alberto, via Napoleone, P.zza Duomo; Bosco; vicolo Molini, via Passerella dei Mercati, via Vittorio Emanuele Secondo, via De Gradi, via Bergamo, via C. Amati, via G. Tiepolo, via G. Riva, via A. Cederna, via P.G. Frassati (arrivo).

Percorso blu: via P.G. Frassati (partenza); via Tintoretto; viale U. Foscolo, via M. Buonarroti, via C. Rota, sottopasso pedonale Rota-Grassi, via G. Grassi, parco pubblico A. Visconti, via Bergamo, via C. Amati, viale Sicilia, via G. B. Tiepolo, via G. Riva, Via A. Cederna, via P.G. Frassati (arrivo).