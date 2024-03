Bancarelle e festa a Monza, divieti e strade chiuse in città

Divieti e tratti chiusi. Modifiche alla viabilità domenica 24 marzo a Monza, giornata in cui è previsto lo svolgimento della manifestazione "Triante in Festa" con bancarelle, stand, street food, shopping e giochi.

Dalle 7 alle 20 e comunque fino al termine della manifestazione, come disposto dal comune, sono vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata su ambo i lati nelle vie Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra le vie Cavallotti e Duca degli Abruzzi e in via Carlo Emanuele nel tratto compreso tra le vie Querini e Vittorio Veneto.

"In deroga alla disciplina vigente, è istituito il doppio senso di circolazione in via Duca D’Aosta nel tratto compreso tra le vie Vittorio Veneto e Biancamano esclusivamente per i veicoli dei residenti" specificano dal comune. Sosta vietata con rimozione forzata su tutto il parcheggio antistante il civico 1 di via Monte Cervino / piazza Papa Giovanni XXIII°.