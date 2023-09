Tutte le strade di Monza chiuse al traffico per il passaggio della fiaccolata

Passa la fiaccolata votiva, strade chiuse al traffico a Monza. Il 24 settembre dalla 01 alle 03 per il passaggio della fiaccolata organizzata dalla parrocchia San Martino di Malnate (Varese) rimarranno chiude alcune strade. Durante il passaggio del tedoforo saranno chiuse: viale Sicilia (provenienza dal territorio del comune di Concorezzo), viale Stucchi, viale Libertà, via Cantore, via Boccaccio, viale Regina Margherita, viale Cesare Battisti, piazzale Virgilio, via Lario fino al confine con il comune di Muggiò.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo, non al seguito del corteo nel senso di marcia del tratto interessato dal movimento dei partecipanti al corteo stesso (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata); è divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei partecipanti al corteo; pedoni e automobilisti non potranno attraversare la strada.