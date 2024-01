Ecco come cambia la viabilità a Monza per la grande marcia dei fedeli cattolici e ortodossi

Questa sera, giovedì 18 gennaio, Monza sarà percorsa dalle fiaccole dei fedeli che parteciperanno alla fiaccolata ecumenica presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini. Naturalmente sono previste modifiche alla viabilità.

Dalle 20:45 alle 21:45, comunque fino termine del passaggio del corteo, è vietato il passaggio dei mezzi per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti (con esclusione dei mezzi autorizzati a seguire la fiaccolata e dei mezzi di pronto intervento e soccorso), lungo il percorso che attraverserà via Guarenti, via Turati, largo Mazzini; via Italia; via Rossi; fino all’arrivo in piazza Duomo.

Alla fiaccolata parteciperanno anche l’arciprete di Monza don Silvano Provasi, padre Pompiliu Nacu, parroco della comunità ortodossa romena, e un rappresentante della chiesa copta e don Taras Ostafiiv, parroco della comunità cattolica ucraina di rito bizantino, con un gruppo di fedeli. Una figura nota e amata quella di don Taras a Monza: infatti ogni domenica il religioso celebra la messa nella centralissima chieda di Santa Maria degli Angeli.