In città arrivano 130 bancarelle dal mondo: strade chiuse e divieti

A Cesano Maderno torna il Mercato Europeo. E per consentire lo svolgimento della manifestazione che quest'anno ha raggiunto la ventesima edizione con 130 banchi previsti, il comune ha adottato alcune modifiche alla viabilità con divieti di circolazione e di sosta nelle aree della manifestazione.

Si comincia venerdì 14 ottobre con oltre un centinaio di espositori con prodotti e specialità provenienti da 25 Paesi diversi per una tre giorni - fino a domenica 16 ottobre - all'insegna di gusti, sapori e tradizioni. L’area bancarelle è prevista in piazza Arese e lungo le vie Cozzi, Cerati, A. Negri, Milano e vicolo Lucchini. Il food and beverage è concentrato in via Cozzi all’altezza del Parco Arese e del parcheggio del Comune. Il Mercato Europeo è promosso dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con FIVA Confcommercio e Unione Confcommercio Seveso. "Sin da quando è nata - commenta il sindaco Gianpiero Bocca - questa manifestazione internazionale ha incontrato il favore del pubblico. Un apprezzamento trasversale, che ha contribuito a diffondere la sua fama, richiamando numerosi visitatori anche oltre i confini della nostra città. Questa 20° edizione è un’occasione di ulteriore valorizzazione del Mercato Europeo e della nostra città. Per questo l’Amministrazione comunale ha messo a punto un programma di iniziative culturali di qualità e di richiamo, aperte a tutti, con un’attenzione particolare per i bambini. Il Mercato Europeo sarà sempre più un brand finalizzato ad incrementare l’appeal di Cesano e a promuovere le sue molteplici attività e il suo patrimonio storico e culturale. Ringrazio l’assessora al Commercio Donatella Migliorino per l’importante attività di organizzazione, i nostri Uffici e l’assessora alla Cultura Martina Morazzi per la predisposizione di un attrattivo programma culturale”.

Le modifiche alla viabilità e i divieti

È prevista l’interdizione della circolazione veicolare e della sosta nelle seguenti strade: via Milano (nel tratto tra via Garibaldi e via Duca d’Aosta, compresa l’area parcheggio adiacente il Parco Arese e la via Sant’Ambrogio); via Sant’Ambrogio (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Milano e l’esercizio commerciale ivi esistente. È consentito ai residenti il transito a senso unico alternato); piazza Arese; via Cozzi (nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Duca D’Aosta e piazza Arese); via Cerati; via A. Negri.

Dove parcheggiare

Questo l’elenco dei parcheggi disponibili per i visitatori: Area Mercato piazza G. Facchetti Parcheggio Cimitero via Quarto Parcheggio Parco Borromeo via F. Barbarossa Parcheggio largo D'Immè Parcheggio Stazione via Don L. Marelli Parcheggio ex Stazione via Monteverdi Parcheggio piazza XXV Aprile Parcheggi via Dante Parcheggi via De Gasperi Parcheggio via D. D'Aosta Parcheggi via Indipendenza.