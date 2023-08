Ecco le strade di Monza che sono state rimesse a nuovo nelle notti d'estate

A Monza operai al lavoro di notte. Nelle ultime settimane sono state riasfaltate alcune vie della città, con cantieri attivi negli orari serali e notturni (così da non intralciare il traffico durante la giornata).

Sono stati ultimati i lavori di asfaltatura nelle vie Aliprandi (nel tratto da via Lecco a vicolo Signora); Correggio (nel tratto compreso tra le vie Morandi e della Guerrina); ed Elvezia (da piazzale Virgilio a via Martiri delle Foibe). In questo ultimo cantiere i lavori nella carreggiata in direzione sud sono terminati, mentre in direzione nord sono stati sospesi a causa delle piogge. Gli operai ritorneranno al lavoro per la fine di agosto. Mentre la segnaletica orizzontale verrà ripristinata a settembre.

Sempre in tema di cantieri aperti in città in queste settimane estive è stato avviato quello all’ex scuola Borsa, nel plesso adiacente alla Villa Reale. I lavori di recupero e ristrutturazione dovrebbero essere ultimati entro due anni.