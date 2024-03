Bancarelle e mercatini a Monza nel weekend: tutte le strade chiuse e i divieti

Il mercatino del Brocantage e le bancarelle di Milano Fashion on the road. Monza nel weekend, tra via Bergamo e piazza Cambiaghi ospita due manifestazioni che omaggiano i pezzi di antiquariato e la moda. E in città per l'occasione sono state predisposte alcune modifiche alla viabilità e divieti.

Divieti in piazza Cambiaghi

Per lo svolgimento dell’evento “Milano Fashion on the road", dalle ore 6.00 alle ore 20.30 di domenica 10 marzo, e comunque sino a completo disallestimento delle strutture necessarie all'evento, in piazza Cambiaghi, nel tratto tra via Colombo e le prese d’aria dell’autosilos interrato, sono vietati:

il transito

la fermata e la sosta con rimozione forzata

E' sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente al varco di s.to Piodo; nel tratto in questione è istituito il limite di velocità fissato in 30km/h.

I divieti nella zona di via Bergamo

Per consentire lo svolgimento della manifestazione "Mercatino del Brocantage e Artigianato Borgo Bergamo 2024", dalle 8:00 alle 18:00 e comunque sino al termine della manifestazione, domenica 10 marzo è vietata la circolazione con esclusione dei veicoli dei residenti di via Bergamo e di via Pesa del Lino, dei mezzi di pronto soccorso, lungo le seguenti vie:

via Bergamo a partire dall’intersezione con via A. Visconti sino all’intersezione con via E. Da Monza e a partire dall’intersezione con via Durini fino all’intersezione con via A. Canova

vicolo Lambretto a partire dall’intersezione con via Bergamo fino alla fine di Vicolo Lambretto

via Pesa del Lino a partire dall’intersezione con via Bergamo fino all’intersezione con via Lecco.

È vietata la sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati delle seguenti vie:

via Bergamo a partire dall’intersezione con via A. Visconti fino all’intersezione con via A. Canova, lasciando aperto il transito al passaggio veicolare tra le vie E. da Monza e Durini;

vicolo Lambretto a partire dall’intersezione con via Bergamo fino alla fine di vicolo Lambretto;

via Pesa del Lino a partire dall’intersezione con via Bergamo fino all’intersezione con via Lecco.

È consentito il transito in attraversamento di via Bergamo da via E. da Monza a via Durini a passo d’uomo.



È disciplinata con doppio senso la circolazione in via A. Canova a partire dall’intersezione con via Bergamo per cinquanta metri con entrata e uscita da via A. Canova, esclusivamente per i residenti in via A. Canova civ. 1.