Un tatuaggio solidale per sostenere il Comitato Maria Letizia Verga

Un piccolo cuore rosso tatuato per aiutare i bambini che stanno combattendo contro la leucemia. Un appuntamento con la solidarietà quello il programma il 12 giugno a Monza.

Il tatuatore Claudio Cernuschi e il team di Mad Art Tatoo di Monza realizzeranno un piccolo tatuaggio (massimo 5 centimetri) con al centro un piccolo cuore rosso. Il ricavato dell’iniziativa verrà totalmente devoluto al Comitato Maria Letizia Verga di Monza.

Cernuschi, un passato come disegnatore, poi “convertito” al mondo dei tatuaggi, non ha mai perso l’amore per l’arte. Alcuni anni fa ha iniziato a organizzare corsi di disegno riservati ai bambini e ai ragazzi ricoverati all’ospedale di Monza. Lì gli si è aperto un mondo: quello della sofferenza, ma al tempo stesso del grande impegno, dei sorrisi, della solidarietà dei medici, degli infermieri e dei volontari del Comitato Maria Letizia Verga.

Da qui la scelta di mettersi a disposizione di questo fiore all’occhiello monzese attraverso la sua professionalità. Organizzando proprio delle giornate di tatuaggio col cuore dedicati al Comitato. Un’occasione, non solo per raccogliere fondi da destinare al sodalizio che è presente a Monza da oltre 40 anni, ma anche per sensibilizzare le persone sul lavoro svolto da medici, infermieri e volontari. Per ricordare che, dietro a quelle finestre, ogni giorno ci sono bambini e ragazzi che combattono per la vita.

Per l'appuntamento del 12 giugno sono disponibili 30 posti; per ogni tatuaggio è prevista una donazione minima di 50 euro. L'intero ricavato andrà al Comitato Verga. Le prenotazioni apriranno sabato 5 giugno alle 12 e avverranno esclusivamente tramite email inviando la propria adesione all’indirizzo tatuaticolcuore@gmail.com.

Farà fede la cronologia di invio dell’email. Non sarà possibile prenotare più posti con una sola email, ma verranno accettate solo le prenotazioni singole