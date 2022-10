Eccellenza sanitaria: la terapia intensiva brianzola protagonista di uno studio nazionale

La terapia intensiva dell'ospedale di Desio al centro di uno studio nazionale. Il reparto del nosocomio intitolato a Pio XI e diretto dal dottor Luca Guatteri è stato scelto come centro di riferimento lombardo per uno studio pilota. Lo studio, che coinvolgerà numerosi ospedali italiani, ha l'obbiettivo di implementare percorsi virtuosi di gestione antimicrobica in ospedale. In parole semplici individuare le strategie e le azioni da adottare per limitare la presenza di germi e batteri super resistenti agli antibiotici tanto diffusi negli ospedali.

Un problema che, purtroppo, non risparmia neppure il delicatissimo reparto di terapia intensiva dove vengono seguiti in pazienti in condizioni critiche e dove, anche una semplice infezione, potrebbe risultare fatale

Come gestire questa problematica? Come strutturare un percorso e una strategia che riduca e limiti le criticità su questo fronte? Sono questo le principali domande alle quali la struttura desiana dovrà rispondere e affrontare per cercare di limitare il problema. Best practice che verranno presentate anche in occasione del prossimo congresso nazionale della Società scientifica italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) che si svolgerà alla fine del mese di ottobre a Milano.