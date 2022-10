Nasce a Monza la torta dedicata a San Francesco

Un dolce semplice come semplice era la vita di San Francesco, il santo di Assisi che aveva dedicato tutta la sua vita agli ultimi. E così, basandosi sull'essenzialità di San Francesco che si celebra oggi martedì 4 ottobre, Matteo Pollina - un giovane pasticcere di Monza - ha creato la torta "Il Cantico" preparata in occasione della Festa di San Francesco che fino al 9 ottobre si svolgerà a Monza negli oratori di Cederna, Sant'Ambrogio e Cristo Re.

La torta dedicata a San Francesco è molto semplice: uova, burro, zucchero e farina e all'interno una ganache di cioccolato bianco e pistacchio. Sopra il dolce una decorazione con la pasta da zucchero con i tre nodi del saio. "La richiesta è arrivata proprio da don Enrico, il parroco di Cederna - spiega Matteo Pollina a MonzaToday -. Per me è stato un grande orgoglio: sono nato e cresciuto a Cederna e fino ai 20 anni ho vissuto anche l'ambiente dell'oratorio al quale sono molto legato. Don Enrico mi ha chiesto di preparare un dolce per la festa di San Francesco, un dolce che potesse diventare anche una sorta di dolce tradizionale per la sagra. Inizialmente avevo pensato ai biscotti, poi però ho optato per una torta. Una torta che doveva essere semplice, nella speranza che potesse piacere a tante persone”.

Così Matteo si è subito messo al lavoro e ispirandosi anche alla semplicità della vita del Santo di Assisi ha pensato di realizzare questa torta che ha poi deciso di chiamare "Cantico" come la preghiera di San Francesco.

"Sono molto contento di essere stato coinvolto in questo progetto - conclude Matteo -. Per la Festa di San Francesco ho preparato e sfornato 250 torte. Speriamo che piacciano". Matteo, 27 anni, diplomato alla scuola alberghiera Olivetti di Monza e con alle spalle anche diversi corsi di pasticceria. due anni fa ha dato vita, insieme alla fidanzata Claudia, al progetto Dolci da Matti. In pieno lockdown è stato apripista della cosiddetta Impresa alimentare domestica riscuotendo fin da subito un grande successo e soprattutto rimanendo sempre fedele ed ancorato al territorio.