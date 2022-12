Totò lo scoiattolo adottato dal condominio monzese e diventato star sui social

Totò nella palazzina dove vive e lavora Mimmo l'egiziano è il benvenuto. Per lui ci sono sempre pappa pronta, video e foto che il custode della palazzina monzese noto per la sua bravura a fermare i ladri gli prepara.

Ormai Totò è diventata la mascotte del condominio e dei social. "L'ho chiamato Totò in onore di Totò Schillaci - spiega Mimmo a MonzaToday -. Piccolino come il grande campione italiano". Totò è un dolcissimo esemplare di scoiattolo che da tempo ormai si è 'trasferito' nella palazzina nei pressi dell’ospedale San Gerardo dove Mimmo lavora.

"Viene ogni giorno, puntuale sia la mattina che il pomeriggio - racconta -. Per precauzione tengo i miei due gatti casi chiusi in casa. Per Totò c'è la pappa pronta: le noci e nocciole alcune già sgusciate, altre se non faccio in tempo gliele lascio intere, poi lui corre nel prato e quando ha finito di mangiare ritorna a salutarmi. Poi nel tardo pomeriggio fa di nuovo capolino nel giardino del condominio".

Mimmo lo ha trasformato in una piccola star del web: ogni giorno gli scatta foto e gli fa video che poi posta sul suo seguitissimo profilo Facebook. "Ormai nella palazzina tutti conoscono Totò - conclude -. In sono nato in una famiglia di contadini, sono cresciuto con gli animali. Sono straordinari e Totò ne è la dimostrazione: resto senza parole quando lo chiamo, anche da dietro la vetrata d'ingresso, e lui subito si gira e mi guarda in attesa della sua noce".