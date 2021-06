"Venite a Monza": la promozione turistica viaggia in tram

La promozione turistica di Monza e Brianza viaggia in tram. Precisamente sul 19 che attraversa il capoluogo lombardo partendo da Città Studi e arrivando fino a Villapizzone, con tappe nelle centralissime (e frequentatissime) Porta Venezia e Duomo.

Un invito per i milanesi e per i turisti in visita a Milano ad allungarsi di qualche chilometro per raggiungere e visitare le bellezze di Monza e della Brianza. Sul tram, infatti, svettano le immagini della Villa Reale e dell’Autodoromo, con lo slogan “Monza. Tutti i fuoriporta che vuoi, poco fuori Milano”. Stesso slogan e stessi luoghi suggestivi anche su alcuni mezzi che attraversano la Darsena.

Un’originale campagna di promozione turistica iniziata settimana scorsa e che proseguirà per i prossimi sette giorni promossa dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Nel frattempo la promozione turistica di Monza e Brianza passerà anche attraverso la rete: i canali social della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di YesMilano diffonderanno un video ad hoc. E ciliegina sulla torta (per adesso ancora top secret) la promozione del turismo a Monza verrà affidato a una nota influencer.

“ Abbiamo pensato a una strategia di valorizzazione del territorio di Monza e Brianza che utilizza in maniera lungimirante e allargata le potenzialità offerte da Milano – commenta Carlo Edoardo Valli, vice presidente della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi – Con le azioni promozionali pianificate intendiamo favorire la ripresa del settore e stimolare la curiosità e l’interesse per quei luoghi, prossimi a Milano, che possono offrire esperienze diversificate, dal golf al design, dalla Villa Reale all’Autodromo”.